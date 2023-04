Cadono dal motorino, uno viene travolto ed ucciso da un'auto

Tragedia in Toscana, dove due giovani cadono dal motorino ma uno viene travolto ed ucciso da un’auto che seguiva il mezzo a due ruote. Il dramma si è consumato nel comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto nella scorsa nottata, intorno alle 4,30 del mattino. A morire un 20enne che stava percorrendo con il motorino la la strada provinciale tra Terrarossa e Porto Ercole.

Cadono dal motorino, travolto ed ucciso

Da quanto scrive Repubblica sul posto sono giunti a razzo i sanitari del 118 e i Carabinieri della territoriale. E si legge che la vittima viaggiava su un motorino insieme “a un 22enne che è stato portato all’ospedale di Orbetello: ha riportato ferite lievi. La vittima è un ventenne venezuelano”. La vettura coinvolta invece pare sia una Golf nera. I militari hanno ricostruito il sinistro per il quale il giovane viaggiava sul motorino insieme a un amico.

La tragedia all’incrocio per Cala Galera

Ad un certo punto però, vicino all’incrocio per Cala Galera, i due sono caduti. E purtroppo il 20enne investito da un’auto che seguiva, con 4 giovani del posto a bordo. Il concidente della vettura si è subito fermato per prestare soccorso ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gli alcotest effettuati sono risultati tutti negativi.