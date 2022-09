Caduta dei capelli in autunno: come prevenire naturalmente

La caduta dei capelli in autunno è una conseguenza naturale per alcune persone, a causa dell'estate appena trascorsa. Scopriamo come risolvere il problema

La caduta dei capelli è una condizione che interessa prevalentemente il genere maschile, sebbene quello femminile non sia totalmente esente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come arrestare e prevenire questo fenomeno attraverso l’utilizzo di soluzioni naturali.

Caduta dei capelli in autunno

Sebbene la caduta dei capelli sia tipica di alcune stagioni, in linea di massima, uomini e donne possono ritrovarsi alle prese con questo problema, che può essere temporaneo o permanente, a seconda della causa che lo determina, in qualunque periodo dell’anno.

L’acqua di mare e l’esposizione al sole sono solo alcune delle ragioni principali che determinano la caduta dei capelli in autunno. Tuttavia, la genetica, l’utilizzo di prodotti chimici e aggressivi sui capelli, gli atteggiamenti sbagliati che alcuni assumono nel trattamento dei capelli possono accentuare il fenomeno in autunno e determinare la caduta dei capelli anche in altri periodi dell’anno.

Caduta dei capelli in autunno: consigli

Oggigiorno, le soluzioni grazie alle quali prevenire o arrestare la caduta dei capelli sono numerose, ma non tutte funzionano adeguatamente, alcune possono avere benefici temporanei e altre rivelarsi completamente inadeguate. Preferibilmente, a maggior ragione quando si affronta un problema così delicato, come la caduta dei capelli in autunno, la soluzione naturale è quella sulla quale puntare, dato che si compone di ingredienti naturali al 100%, il cui obiettivo è quello di risvegliare il bulbo pilifero, in modo tale da arrestare e/o prevenire la caduta dei capelli nell’immediato.

Caduta dei capelli in autunno: miglior rimedio

Tra le diverse soluzioni naturali che gli esperti raccomandano, Foltina Plus si conferma la prima sulla quale fare affidamento perché agisce direttamente sul bulbo pilifero, che negli uomini e nelle donne alle prese con la caduta dei capelli si presenta, ormai, spento e danneggiato, risvegliandolo, affinché torni a funzionare correttamente. Ciò è possibile soprattutto per l’azione sinergica dei principi attivi che compongono Foltina Plus e che, nello specifico, risultano essere:

Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto