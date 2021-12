Caduta dei capelli in inverno: consigli utili e rimedi naturali

In inverno a causa delle basse temperature e del freddo, si può assistere a una caduta dei capelli abbondante da trattare con il rimedio naturale.

L’inverno non causa soltanto freddo, ma comporta anche una serie di problemi che interessano e colpiscono la pelle e il cuoio capelluto. Non solo la pelle appare spenta, ma anche il cuoio capelluto ne risente portando a una caduta dei capelli più copiosa rispetto al solito. Cerchiamo di capire i motivi per cui avviene e come rimediare in modo salutare.

Caduta dei capelli in inverno

Una condizione che colpisce circa 6 italiani su 10. Un fenomeno del tutto naturale, ma che comunque desta preoccupazione e disagio in coloro che vanno incontro a una caduta dei capelli particolarmente abbondante in questo periodo. Si tratta di una perdita di capelli stagionale che solitamente ha termine con la fine del ciclo di vita del capello per poi rigenerarsi per una nuova chioma.

Nel caso dovesse protrarsi per un periodo prolungato rispetto al solito, è bene intervenire tempestivamente con rimedi anticaduta, come prodotti quali lo shampoo o lozione quale Foltina Plus che hanno il compito di rinfoltire il capello pilifero, nutrendolo e attivandolo nel modo migliore e giusto.

Per la caduta dei capelli è importante intervenire su due fronti: esterno e interno assumendo vitamine, minerali, proteine e anche aminoacidi pensati per il benessere e la struttura della chioma. Si tratta di sostanze ritenute molto importanti dal momento che stimolano la produzione della cheratina, che è la fonte essenziale, non solo delle unghie, ma anche dei capelli.

Per prevenire e rallentare la caduta dei capelli in inverno, è bene prevenire con fiale e integratori, ma anche con uno shampoo anticaduta a base naturale che stimoli l’ossigenazione del cuoio capelluto in modo da velocizzare rapidamente la ricrescita del capello in tempi rapidi e brevi.

Caduta dei capelli in inverno: cause

Per chi pensava che la caduta dei capelli fosse un problema che riguardasse soltanto la stagione autunnale, si sbaglia dal momento che si tratta di un fenomeno che può raggiungere l’apice durante i mesi invernali. Cerchiamo di verificare insieme le cause e i fattori di rischio per cui cadono più capelli durante la stagione fredda.

Dalla metà di novembre arrivando sino al mese di marzo, il freddo e il clima rigido, tipico del periodo invernale, sono una assoluta minaccia per la salute e la bellezza del cuoio capelluto che risultano essere maggiormente sensibili alle escursioni termiche al punto da stimolare una caduta del capello maggiormente copiosa.

In inverno si assiste a un aumento della perdita del capello che porta a una maggiore difficoltà a domarli, considerando che l’effetto crespo della chioma è particolarmente tipico della stagione fredda e di conseguenza a una caduta maggiore del cuoio capelluto. Con l’effetto crespo difficile da pettinare, la cuticola dei capelli si indebolisce e il capello cade.

Si consiglia anche di evitare di uscire di casa con i capelli bagnati poiché a causa del freddo e delle basse temperature la chioma può gelarsi e quindi rischiare la rottura. Il vento, il freddo portano a dei capelli secchi e deboli che si spezzano e quindi cadono più facilmente. Il calo delle temperature porta a una vasocostrizione a livello del cuoio capelluto per cui si danneggiano cadendo.

Caduta dei capelli in inverno: rimedi naturali

Considerando che l’inverno e le temperature rigide sono una minaccia per la chioma, per prevenire e combattere la caduta dei capelli è bene affidarsi a un prodotto naturale come Foltina Plus, una lozione spray di origine italiana che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello.

Una lozione che permette di tornare ad avere una chioma folta, sana e forte, oltre a essere considerato una alternativa valida al trapianto. Grazie a Foltina Plus si torna ad avere una chioma forte e salutare dimenticando le zone diradate. Infatti, un prodotto come questo arresta la caduta dei capelli favorendo e agevolando la microcircolazione.

Proprio grazie ai suoi benefici e ai suoi ingredienti 100% naturali, è riconosciuta come la miglior lozione professionale per capelli.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Stimola i follicoli e la ricrescita, soprattutto nelle zone che risultano essere più diradate. Una lozione che permette di ottenere risultati visibili in tempi rapidi e in breve tempo, anche solo dopo poche settimane. Fin dalla prima applicazione, si possono notare i primi miglioramenti con le aree diradate che cominciano a infoltirsi.

Una lozione che è possibile portare con sé in modo da usarlo in qualsiasi momento. Non lascia i capelli umidi e oleosi. Basta spruzzare sui capelli, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba rapidamente.

Foltina Plus è raccomandato dagli stessi professionisti di questo campo in quanto è a base di ingredienti naturali, come l’arginina che arresta il capello; la serenoa che stimola la circolazione sanguigna e il fieno greco che è ricco di fitoestrogeni, utile a combattere la caduta dei capelli e permettere di avere una chioma forte e sana.

Si consiglia di non ordinarlo nei negozi fisici o e-commerce, ma visto l’originalità ed esclusività di Foltina Plus, basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, riempire il modulo con le proprie informazioni. La lozione spray ha un costo di 49€ per due confezioni invece di 98 con pagamento effettuabile sia con carta dic redito che Paypal, ma anche contanti al corriere quando consegna il prodotto.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.