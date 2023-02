Caduto dal balcone dell'hotel a Bolzano: morto il 12enne

Il ragazzino caduto dal balcone dell’albergo in Trentino Alto Adige è deceduto.

Il 12enne era in gita con la sua classe in un hotel quando è precipitato giù dal balcone.

12enne caduto dal balcone

Il giovane studente tedesco, dopo essere precipitato, era stato trasportato all’ospedale di Bolzano, dove purtroppo oggi è morto.

Il 12enne, originario di Dorstadt, si trovava in Alto Adige per la settimana bianca. La scuola media Grosse Schule di Wolfenbuettel aveva organizzato la gita in valle Aurina, come ogni anno, per insegnare agli studenti a sciare.

L’intervento dell’elisoccorso

Il ragazzino caduto dal balcone del secondo piano ha riportato gravi lesioni. Immediato l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il 12enne all’ospedale di Bolzano.

Da quanto si è appreso i carabinieri hanno raccontato che lo studente era andato sul balcone per entrare in un’altra stanza passando dal cornicione quando è scivolato ed è caduto dal balcone battendo la testa.

Esclusa l’ipotesi di bullismo

Secondo un’altra ipotesi potrebbe essere rimasto chiuso fuori per sbaglio e avrebbe provato a rientrare in albergo. La Procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Pare che l’episodio non possa rientrare in un caso di bullismo.

