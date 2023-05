La figlia del pensionato che la scorsa settimana è caduto nell’Arno dalla ciclopista, ha scritto una lettera in cui ha spiegato quanto accaduto e ha denunciato il fatto che non ci fossero protezioni.

Caduto nell’Arno dalla ciclopista: “Mio padre scivolato per una frana, mancavano le protezioni”

La figlia del pensionato caduto lungo la ciclopista dell’Arno e finito in un burrone ha scritto una lettera per mettere in evidenza che in quel tratto, rovinato da una frana, non erano presenti protezioni. Le transenne sono state messe solo dopo che è successo l’incidente, fortunatamente a lieto fine. “Mio padre stava passeggiando ed è scivolato nella scarpata principalmente perché in quel tratto di ciclopista la strada è franata. E non era stata messa alcuna protezione” ha scritto la donna. La frana si è verificata alcuni mesi fa, ma la strada non era stata messa in sicurezza. Le transenne sono state posizionate dopo la caduta dell’uomo. “Sicuramente se ci fossero state delle protezioni, come sono state messe subito dopo l’incidente, mio padre forse sarebbe caduto ugualmente, ma non sarebbe sicuramente scivolato lungo la scarpata rotolando per diversi metri” ha aggiunto la donna.

Una tragedia sfiorata

L‘uomo di 72 anni stava camminando lungo la ciclopista dell’Arno quando è caduto ed è finito nel burrone. Un brutto volo, tanto che per soccorrerlo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con un’operazione complessa. L’uomo è stato poi portato all’ospedale Le Scotte di Siena. Ora fortunatamente sta meglio, è stato dimesso ed è tornato a casa. La tragedia, però, è stata sfiorata e come ha scritto la figlia, se la zona fosse stata messa in sicurezza forse l’incidente si sarebbe evitato.