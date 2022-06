Caffè porzionato, arriva la rivoluzione sostenibile

Roma, 17 giu. (askanews) – Arriva un nuovo brand di caffè porzionato in capsule: è Attimo Caffè, il primo a lanciare in Italia una capsula certificata OK Compost HOME, ovvero smaltibile nella compostiera da giardino oltre che nell’umido di casa. Le capsule IML Zero Impact sono certificate da T V Austria. Sono anche certificate Ok Biobased, con un livello di quattro stelle su quattro, il massimo raggiungibile. Questo certifica che sono composte da più dell 80% di materie prime ottenute da fonti rinnovabili.

“Stiamo parlando di un materiale di ultimissima generazione composto da un biopolimero di origine vegetale, in particolare da oli vegetali e cellulosa, che conferisce alla capsula oltre al fatto di essere compostabile anche una qualità di erogazione in capsula”.

Grazie ad una tecnologia in grado di conservare il perfetto aroma e durata del prodotto, non è più dunque necessario scegliere tra la comodità di un caffè espresso a regola d arte e la riduzione dei rifiuti.

Si offre così al consumatore una chiara scelta quotidiana, che può influire in modo positivo per ridurre l impatto ambientale.

Il brand, progetto italiano nato per essere sostenibile, nasce nel 2021 per iniziativa di una famiglia di imprenditori di Bergamo, con attività diversificate in settori come logistica, imballaggi in legno, agricoltura. La scelta è stata di operare in modo specifico nel business del caffè porzionato, una tipologia di consumo che continua a crescere nonostante il suo impatto ambientale, che ne rappresenta un punto debole.

“Consapevoli di lanciarci in un mondo già molto affollato la nostra sfida è stata quella di partire dal problema cioè lo smaltimento delle capsule. Abbiamo lavorato per cercare un prodotto che fosse ecosostenibile e che si potesse gettare nell’umido di casa”.

La soluzione è arrivata con un brand innovativo per l’alto apporto tecnologico, che conferisce al caffè porzionato un doppio valore: il gusto del caffè di qualità e un pack davvero sostenibile, con l’obiettivo di coniugare al meglio la naturalità del contenuto con il fine vita del prodotto.