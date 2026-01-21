Caffè Toraldo a Sigep: espresso napoletano incontra nuovi trend

Roma, 21 gen. – Tradizione e sperimentazione convivono nello stand di Caffè Toraldo a Sigep World 2026. La storica torrefazione napoletana presenta il caffè come esperienza che attraversa Latte Art, mixology e specialty coffee, in un percorso che va oltre la tazzina tradizionale e accompagna momenti diversi della giornata. Protagoniste dello spazio espositivo due figure di riferimento del settore: Carmen Clemente, campionessa mondiale di Latte Art 2022, e Gianni Cocco, maestro del caffè e divulgatore.

Insieme raccontano come l’espresso stia evolvendo da rito quotidiano a esperienza multisensoriale, capace di dialogare con gastronomia, cultura e cocktail innovativi.

Al centro le miscele storiche dell’azienda, come Dolce e Cremoso, affiancate dalla linea Roast Master, premiata con i Tre Macinini dal Gambero Rosso nella Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026. La gamma comprende tre monorigini – Brasile Alta Mogiana, Guatemala SHB Antigua, Etiopia Sidamo – e la miscela Espresso Blend, che unisce caffè selezionati di Etiopia, Brasile, Guatemala e Colombia.

Il programma riflette questa pluralità di linguaggi: dalla masterclass di Latte Art con Carmen Clemente, dalle tecniche base – posizione della lattiera, impugnatura della tazza e montatura del latte – fino alla decorazione avanzata con free pouring, fino all’appuntamento “Arabic Experience”, dove Gianni Cocco esplora le contaminazioni culturali attraverso un vassoio da colazione contemporaneo che unisce datteri, pinoli, mandorle, biscotti Maamoul e chips arabe a babà e sfogliatelle napoletane. Le bevande completano l’esperienza con tè allo zafferano, cappuccino preparato con Miscela Forte e Cremoso, latte di cammella aromatizzato alla vaniglia e il tradizionale caffè Kawa, preparato con caffettiera Dallah e speziato. Sempre con Gianni Cocco il caffè entra nel territorio della mixology con “Coffee & Bitter – Atmosfera Zero”, cocktail che unisce Bitter Marendry alla miscela Espresso Blend Roast Master. Allo stand Caffè Toraldo anche un appuntamento speciale “Un caffè con Miss Italia” con Katia Buchicchio tra degustazioni e scatti fotografici.

“Quest’anno abbiamo voluto far convivere tradizione del caffè napoletano e potenzialità degli specialty coffee – commenta Marco Simonetti, AD Caffè Toraldo -Il caffè è un prodotto versatile, anche a livello scenografico, dalla Latte Art alla mixology fino ai nuovi metodi di estrazione. Al centro restano le professionalità, tra competenza, tecnica e creatività”.