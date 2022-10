Cafiero de Raho (M5s) difende il no a separazione delle carriere

Roma, 25 ott. (askanews) – “Altro aspetto che certamente non condividiamo è la separazione delle carriere. La separazione delle carriere è il modo per scardinare il ruolo dei pm dall’attuale quadro unitario dell’ordine giudiziario, che assegna anche i pm alla cultura della giurisdizione. Non mantenere il pm nell’ambito dell’ordine giudiziario significa negare una identità. Il pm è una figura importante, la cultura della giurisdizione significa osservare la stessa etica, osservare la stessa correttezza, avere la cultura della giurisizione, che significa essere imparziali, corretti, leali, trasparenti.

Il pm ha tra l’altro la direzione della polizia giudiziaria e non possiamo consentire che il pm finisca per essere una figura di tipo amministrativo da assoggettare alla politica”: lo ha affermato, nel corso del suo primo intervento alla Camera, l’ex procuratore nazionale oggi deputato del M5S Cafiero de Raho.