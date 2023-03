Davanti alla spiaggia di Arbus, a Cagliari, sono stati ritrovati i resti di un cadavere. La macabra scoperta è avvenuta ieri, domenica 26 marzo 2023, ad una sessantina di chilometri dalla città.

Cagliari, cadavere trovato in mare: la scoperta davanti alla spiaggia di Arbus

Nella giornata di ieri, domenica 26 marzo 2023, è stata fatta una macabra scoperta ad una sessantina di chilometri da Cagliari. Sono stati trovati i resti di un cadavere. La scoperta è avvenuta davanti alla spiaggia di Portu Maga ad Arbus, ma per il momento non si hanno dettagli più approfonditi sulla vicenda, neanche riguardo l’identità della vittima o la data del decesso.

Impossibile identificare la vittima

La macabra scoperta è avvenuta davanti alla spiaggia di Portu Maga ad Arbus. Per il momento sembra molto difficile riuscire a risalire alla data della morte. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Non è possibile identificare il sesso della persona, ma i carabinieri effettueranno tutte le indagini possibili per riuscire a risalire all’identità. Da un primo esame il corpo potrebbe essere rimasto in mare per molti giorni.