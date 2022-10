Cagliari, crolla aula magna dell’università

Cagliari, 18 ott. (Adnkronos) – Una palazzina dell’università di Cagliari è crollata. A collassare alle 22 è stato l’edificio che ospita l’aula magna dell’ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per verificare – anche con l’utilizzo di droni – che all’interno dell’edificio, frequentato di giorno per le lezioni di Lingue, non ci fosse nessuno.

La palazzina si trovava sul retro del corpo centrale, vicino al piazzale che ospita la Casa dello studente.