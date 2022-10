Cagliari, crolla l’Aula Magna dell’università: strage sfiorata

Roma, 19 ott. (askanews) – Strage sfiorata all’Università di Cagliari. Poco prima delle 22 di martedì 18 ottobre è crollata l’aula magna in via Trentino chiusa da poco, dopo le lezioni degli studenti.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno subito verificato se ci fossero persone coinvolte; le ricerche per escludere ogni possibilità, anche con le unità cinofile, sono andate avanti a lungo. Non ci sono state vittime. Ora si lavora per mettere in sicurezza l’edificio e si indaga sulle cause