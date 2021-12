Cagliari, incidente tra Villacidro e Samassi, auto esce di strada e si ribalta: morto un 23enne

Cagliari, grave incidente accorso sulla strada provinciale tra Villacidro e Samassi. Un'auto si è ribaltata dopo essere uscita di strada: morto un 23enne

Un grave incidente è avvenuto questa notte a Cagliari, sulla strada provinciale tra Villacidro e Samassi. Un’auto si è ribaltata dopo essere uscita di strada: morto un 23enne.

L’automobile stava percorrendo il tratto di strada provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari, quando improvvisamente è uscita dalla carreggiata. Il guidatore, un ragazzo di soli 23 anni, ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare. L’automobile si è ribaltata e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Il giovane alla guida dell’automobile si chiamava Omar Carta ed è l’ennesima giovane vittima di un incidente sulle strade italiane. Il pronto intervento dei soccorsi, arrivati con un’ambulanza, non ha potuto nulla di fronte alle ferite troppo gravi riportate dal ragazzo.

Solo poche ore prima un altro incidente stradale aveva tolto la vita, sempre a Villacidro, ad un uomo di 48 anni, Abramo Amedeo Secchi.