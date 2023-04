Cagliari tra le città italiane leader per l'innovazione e la transizione digitale

Cagliari tra le città italiane leader per l'innovazione e la tran...

Cagliari tra le città italiane leader per l'innovazione e la tran...

Cagliari tra le città italiane leader per l'innovazione e la tran...

(Adnkronos) - Sono oltre 14mila, tra Comuni, Scuole e Asl, le amministrazioni locali italiane che hanno aderito agli avvisi pubblici per la migrazione al cloud promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un importante traguardo, nel rispett...

(Adnkronos) – Sono oltre 14mila, tra Comuni, Scuole e Asl, le amministrazioni locali italiane che hanno aderito agli avvisi pubblici per la migrazione al cloud promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un importante traguardo, nel rispetto delle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e in linea con la Strategia Cloud Italia, che segna una tappa fondamentale del percorso di transizione digitale del Paese. Il 75% dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione saranno erogati su infrastrutture cloud entro il 2026: si tratta di classificare dati e servizi, definire i piani di abilitazione e facilitazione migrazione. Il Comune di Cagliari ha partecipato al bando e ha contribuito al raggiungimento del risultato raggiunto.

Per Alessandro Guarracino, assessore all’Innovazione tecnologica, “si conferma il ruolo di Cagliari nel panorama delle città italiane leader delle politiche legate all’innovazione e alla transizione digitale”. “L’evoluzione in cloud – spiega Riccardo Castrignanò, responsabile Transizione Digitale del Comune di Cagliari – è fondamentale per realizzare servizi utili, affidabili, scalabili”.