Cagliari, un enorme ficus monumentale crolla sull'edicola sottostante

Cagliari, ficus secolare crolla sull'edicola di via Roma: gravi i danni alla struttura ma per una fortunata coincidenza non ci sono feriti

Tragedia sfiorata in via Roma a Cagliari, quando un imponente albero di ficus è crollato, finendo direttamente sull’edicola presente in zona. Gravi danni alla struttura ma non ci sono feriti.

Cagliari, ficus monumentale crolla su edicola

Cagliari – Solo per una fortunata coincidenza il crollo di un enorme ramo di un ficus monumentale crollato su un’edicola di via Roma, non si è trasformato in una tragedia. Il ramo infatti si è spezzato durante la notte quando fortunatamente l’edicola era chiusa.

L’allarme all’alba

L’allarme è arrivato alle forze dell’ordine alle cinque del mattino. Sia la polizia di Stato che quella municipale, sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente. Successivamente, i vigili del fuoco sono giunti sul posto per avviare i lavori di messa in sicurezza. Nel frattempo, gli operai appartenenti al servizio verde del Comune hanno iniziato a rimuovere il voluminoso tronco dell’albero. Sono dovuti intervenire anche i tecnici dell’Enel: oltre ai gravi danni alla struttura sottostante infatti, risultano danneggiate anche la linea aerea del Ctm e a quella elettrica.

Alberi secolari

Molti passanti hanno guardati increduli la scena del crollo mentre i vari tecnici erano al lavoro. Da quanto si apprende infatti, si tratterebbe di alberi secolari, molto importanti non solo dal punto di vista affettivo e storico per gli abitanti della zona ma anche per la fisionomia di via Roma. Nell’aiuola, a pochi metri di distanza e dalla parte opposta, si trova un altro ficus che è praticamente identico in termini di dimensioni.