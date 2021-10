Cagliari, uomo arrestato per aver aggredito la moglie si suicida in ospedale

Un uomo è morto suicida gettandosi dalla finestra di un ospedale dopo che i Carabinieri lo avevano arrestato per aver aggredito la moglie.

Un uomo arrestato dalle forze dell’ordine per aver aggredito la moglie è morto suicida all’ospedale di Cagliari 24 ore dopo il fermo: si è gettato dalla finestra del settimo piano ed è deceduto sul colpo.

Arrestato si suicida in ospedale

Tutto ha avuto inizio nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 ottobre 2021, quando i Carabinieri hanno ricevuto alcune segnalazioni che parlavano di violenze in un appartamento.

Giunti sul posto, i militari hanno fermato l’uomo, un cittadino di origini filippine da anni residente nel capoluogo dell’Isola, che aveva poco prima aggredito la moglie con una bottiglia di vetro.

Hanno dunque allertato i sanitari del 118 che hanno trasferito entrambi in ospedale, la donna al Brotzu e l’uomo al Pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. I medici hanno però optato per trasportare anch’egli al Brotzu perché aveva bisogno di un intervento chirurgico al tendine per via delle sue ferite.

Arrestato si suicida in ospedale a 24 ore dal fermo

A distanza di 24 ore dall’arresto, la decisione di compiere il tragico gesto. Mentre era ricoverato nel reparto di Ortopedia, l’uomo si è gettato dal settimo piano. Le forze dell’ordine e la struttura, dopo la caduta, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. I traumi e le fratture riportate si sono infatti rivelati troppo gravi e hanno impedito ogni manovra di rianimazione.