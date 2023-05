Cagliari, va a fuoco una pizzeria: gravi i danni dell'incendio

Ha probabilemente un’origine dolosa l’incendio che è divampato nella notte in una pizzeria di Baracca Manna a Cagliari. Erano circa le 2 del mattino quando le fiamme si sono propagate e hanno iniziato a devastare tutto il locale.

Incendio in una pizzeria: intervengono i vigili del fuoco

L’incendio si è verificato nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 Maggio in via Serra a Baracca Manna, a Cagliari. Alcuni residenti hanno percepito l’odore del fumo e hanno visto le fiamme avvolgere la pizzeria. All’esterno del locale si trovava un paravento in canne, la prima cosa che ha preso fuoco, e una tettoia, rimasta del tutto distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti il più presto possibile e sono riusciti, non senza fatica, a spegnere le fiamme. I lavori sono proseguiti fino alle prime ore dell’alba.

Sardegna, incendio in una pizzeria: c’è il dolo

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della squadra mobile che hanno iniziato a raccogliere indizi su quanto poteva essere successo alla pizzeria. Al momento non è esclusa nessuna pista, ma la più probabile sembra essere quella che porta al dolo. Fortunatamente non si sono registrati feriti nè intossicati.