Caivano: Abodi, 'entro giugno ripristineremo l'impianto sportivo'

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – "Deve esserci una grande alleanza tra sport, salute e scuola. Entro giugno ripristineremo l'impianto sportivo di Caivano dopo l'impegno della Meloni. Lo Stato sarà presente sul territorio". Lo dice il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a margine della sua partecipazione a Tennis & Frieds al Foro Italico. "Questa manifestazione non sarà solo una parentesi di tre giorni, ma un incentivo a fare tutto questo sempre come indirizzo generale. Una bellissima giornata in questo ottobre che ha il sapore dell'estate: migliaia di bambini, qui al Foro italico. Deve esserci una grande alleanza tra sport, salute e scuola. E' importante che, facendo sport, si misurino i nostri parametri vitali, la nostra attitudine a migliorare gli stili e la qualità della vita", aggiunge il ministro a RTL 102.5, presente al Foro italico come radio ufficiale di Tennis & Friends. "Siamo un Paese vincente in termini competitivi e un Paese da convincere in termini di pratica. Siamo il 4°- 5° Paese per la sedentarietà, stiamo lanciando molte iniziative per contrastare questa graduatoria non proprio onorevole. Vedo buone premesse, grazie alla collaborazione del Governo e del territorio. Lo sport è una difesa immunitaria sociale formidabile", continua il Ministro.