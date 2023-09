Caivano: Cangiano (Fdi), 'lo Stato e il governo Meloni non si fanno intimorire'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Ancora spari a Caivano stanotte. Per le vie della città e nell'Arco Verde. Spari in aria. Spari contro tutto e tutti. Spari con armi d'assalto e da guerra. Spari per riaffermare un potere che la camorra vede via via scemare grazie alla presenza cont...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Ancora spari a Caivano stanotte. Per le vie della città e nell'Arco Verde. Spari in aria. Spari contro tutto e tutti. Spari con armi d'assalto e da guerra. Spari per riaffermare un potere che la camorra vede via via scemare grazie alla presenza continua e costante dello Stato, delle istituzioni, della Chiesa. È stato proprio don Maurizio Patriciello a denunciare l'ennesima 'stesa' stanotte. Lo ha fatto con toni duri ma preoccupati. Ha paura che questi delinquenti ritorneranno a sparare, a intimorire le persone perbene, a cercare di ridurle in silenzio con la violenza e il terrore". Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato campano di Fratelli d'Italia.

"Stia tranquillo don Maurizio – prosegue -: capisco la sua ansia, il suo timore, la sua disperazione di chi combatte una guerra giornaliera. Ma in questa guerra non è solo. Siamo tutti con lui e con la parte buona di Caivano. Lo Stato non arretra. Questo governo non arretra. Il presidente Giorgia Meloni non arretra. Lo Stato non si ferma. Lo Stato non si lascia intimorire. Lo Stato non si arrende a chi cerca di riportare in questi territori degrado, criminalità e devianza. Lo Stato ha promesso un futuro di speranza e di riscatto. E non intendiamo tornare indietro".