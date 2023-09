Caivano: Cangiano (Fdi), 'Saviano è con lo Stato o contro?'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Saviano mi preoccupa seriamente. Pur di dire qualcosa, e pur di attaccare questo governo e il premier Giorgia Meloni, definisce ‘inutile sceneggiata’ una massiccia operazione interforze a Caivano, in corso dall’alba e che vede impegnati più di 400 uomini. Una operazione come non si era mai vista fino a ora in questi territori, checché ne dica Saviano. Grazie a questo blitz sono stati sequestrati decine di migliaia di euro in contanti e di stupefacenti pronti a essere venduti nelle principali piazze di spaccio, individuate anche diverse abitazioni all'interno delle quali già era operativo il mercato della droga, arrestate persone sorprese in flagranza di reato, sequestrate armi di assalto e proiettili e predisposti controlli, di natura amministrativa e igienico- sanitaria per case e garage". Lo dichiata Gimmi Cangiano, deputato campano di Fratelli d'Italia.

"Tutto questo è inutile? Tutto questo non serve? Davvero non ho parole di fronte a tanta arroganza – prosegue -. Se la camorra ha già spostato le sue attività da Caivano non è certo per l'allerta del blitz quanto perché ormai il Parco Verde è diventato il simbolo di un riscatto che non sarà propaganda e che non si fermerà a Caivano. Che sia andata via è un inizio ma la vera battaglia è non farla tornare e non far più trovare alla camorra una succursale di Secondigliano, Scampia e Caivano. Il nostro obiettivo è questo. E alle operazioni di stanotte seguiranno attività volte al recupero dei giovani, al contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono, al sostegno alle famiglie più disagiate, all'affermazione della legalità e della cultura". "Ci dica Saviano: è dalla parte dello Stato o è contro di esso?", conclude Cangiano.