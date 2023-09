Caivano: Delmastro (Fdi), 'governo aumenterà presenza forze dell'ordine'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Solidarietà fraterna all’amico don Patriciello per la micidiale sfida portata dalla criminalità a lui e allo Stato. Il governo risponderà alla sfida con un ulteriore spiegamento di forze dell’ordine. Nessuno può pensare di sfi...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Solidarietà fraterna all’amico don Patriciello per la micidiale sfida portata dalla criminalità a lui e allo Stato. Il governo risponderà alla sfida con un ulteriore spiegamento di forze dell’ordine. Nessuno può pensare di sfidare lo Stato sparando all’impazzata. Non esistono più territori, tantomeno periferici, sottratti allo Stato e all’unica legge che si conosca: quello dello Stato, quella delle divise, quella della legalità". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.