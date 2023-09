Caivano: Di Biase (Pd) a Salvini, 'non si contrasta disagio giovanile con carcere'

Caivano: Di Biase (Pd) a Salvini, 'non si contrasta disagio giovanile co...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "La risposta ai fatti di Caivano non è aprire le porte del carcere ai 14enni, ma investire risorse sul contrasto al disagio giovanile e alla povertà educativa. L’impostazione securitaria che arriva da esponenti del governo Meloni è preoccupante: usano slogan facili e un linguaggio poliziesco invece di pensare a interventi strutturali. Questo governo mostra i muscoli davanti a questi fatti e non interviene per ridurre il disagio giovanile: restringere un adolescente in carcere non risolve un problema che deve essere affrontato investendo sull'educazione e sulla formazione, tenendo fisso l'obiettivo del reinserimento sociale". Così la deputata del Partito democratico della commissione Giustizia, Michela Di Biase, rispondendo alle parole del vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini.