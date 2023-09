Caivano: Foti (Fdi), 'nuova operazione, fine vecchia politica passerelle'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La criminalità organizzata deve temere le azioni di questo governo che non arretrerà di un millimetro sul ripristino della legalità nelle tante zone franche italiane. Da questa mattina è in corso una nuova vasta operazione di polizia, car...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "La criminalità organizzata deve temere le azioni di questo governo che non arretrerà di un millimetro sul ripristino della legalità nelle tante zone franche italiane. Da questa mattina è in corso una nuova vasta operazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza a Caivano e nelle zone limitrofe. Con il governo Meloni è finita la vecchia e fallimentare politica delle passerelle, di cui i tanti cittadini onesti sono profondamente stufi. Lo Stato risponde colpo su colpo a criminali e camorristi, non si fa intimidire da sparatorie, stese e scorribande. Il ripristino dello Stato di diritto passa attraverso la bonifica di queste aree, che impongono un controllo costante e a lungo termine dei territori". Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.