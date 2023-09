Caivano: Gardini (Fdi), 'camorra minaccia come jihadisti, Stato non ha paura'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "La criminalità prova a rialzare la testa dopo l’intervento delle forze dell’ordine e il nuovo corso avviato da Giorgia Meloni con il dl Caivano. La camorra, esattamente come i jihadisti, non vuole perdere il controllo del territorio e teme la voglia di libertà dei cittadini. Gli spari avvenuti questa notte e stamattina a Caivano sono un inutile atto intimidatorio che non faranno arretrare di un millimetro questo governo. L'aumento del 20% dei carabinieri in servizio presso la compagnia locale sono un atto concreto per dimostrare che lo Stato è tornato per le strade della città e che cittadini onesti e ambasciatori della legalità come don Patriciello non saranno più soli". Lo dichiara Elisabetta Gardini, deputata e vice capogruppo di Fratelli d'Italia.