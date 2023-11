Caivano: governo contro De Luca, 'la cambieremo nonostante suo menefreghismo'**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Governo versus De Luca, De Luca versus governo. Il presidente della regione Campania ha messo nel mirino l'esecutivo Meloni per la presenza a Caivano, giudicandola eccessiva. Rispondono a muso duro, in una nota congiunta, tutti gli esponenti di governo finora in visi...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Governo versus De Luca, De Luca versus governo. Il presidente della regione Campania ha messo nel mirino l'esecutivo Meloni per la presenza a Caivano, giudicandola eccessiva. Rispondono a muso duro, in una nota congiunta, tutti gli esponenti di governo finora in visita nel comune nell'hinterland napoletano: “Caro presidente De Luca, Caivano non si aiuta con un caffè propagandistico. Caivano conoscerà finalmente dopo oltre quaranta anni una stagione in cui la bellezza prevarrà sulla bruttezza. E ciò avverrà nonostante il suo atteggiamento menefreghista. E di questo oltre che agli elettori dovrà rendere conto anche alla sua coscienza”. A firmare la stoccata al governatore campano Matteo Piantedosi, Adolfo Urso, Francesco Lollobrigida, Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini, Luca Ciriani, Paolo Zangrillo, Andrea Abodi, Alessandra Locatelli, Alfredo Mantovano, Maria Teresa Bellucci, Pina Castiello, Isabella Rauti e Claudio Barbaro.