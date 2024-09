Caivano: Mantovano firma dpcm, proroga Ciciliano commissario per 1 anno

Roma, 19 set. (Adnkronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, ha firmato il Dpcm che proroga per un anno l'incarico di Fabio Ciciliano come Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di C...