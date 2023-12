Caivano, ministro Zangrillo: "A marzo 31 nuovi dipendenti al Comune"

Caivano (Napoli), 7 dic. (askanews) – Due concorsi per garantire l’assunzione di 31 persone presso il Comune di Caivano entro marzo 2024. Per presentare domanda c’è tempo fino al 16 dicembre, ma già nei primi giorni di apertura del bando sono state 1.015 le richieste pervenute da parte di cittadini non solo campani. Ad annunciarlo il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: “Questi due concorsi che abbiamo avviato hanno la finalità di implementare la pianta organica andando a intervenire su quei profili professionali che oggi sono più funzionali al rilancio dell’efficienza amministrativa del Municipio”.

L’esponente del governo Meloni, in visita nella città in provincia di Napoli, ha voluto seguire in prima persona il lavoro del team inviato a sostegno della capacità tecnica e operativa dell’amministrazione comunale. “Mi sono preso l’impegno di dedicare una task force del Dipartimento di Funzione pubblica in affiancamento a questo Comune e il mio ritorno qui è proprio per verificare lo stato di salute delle persone che abbiamo dedicato al territorio. Comprendere le difficoltà che stanno incontrando, supportarli, anche perché – ha aggiunto – essendo un percorso lungo, parliamo di almeno 24 mesi, dobbiamo sicuramente garantire una presenza strutturata sul territorio e la presenza del ministro deve essere da stimolo, da garanzia a queste persone che non le lasciamo sole, ma che continuiamo a seguirle e ad accompagnarle per tutto il percorso”.

Lo sviluppo del capitale umano del Comune è una delle linee d’attività del ‘Progetto Caivano’ che punta a rappresentare un modello d’intervento replicabile in futuro anche in altre realtà complesse d’Italia e che è finanziato con 4,35 milioni di euro su fondi Pon-Poc.

“Sono tornato per ribadire che il nostro arrivo a Caivano non è una passerella a favore di telecamere, ma siamo qui per restarci, per realizzare un programma che ha una finalità molto precisa: quella di far tornare la presenza dello Stato in questo territorio ed è evidente che questo obiettivo passa attraverso la capacità della realtà amministrativa di Caivano di fare la sua parte”, ha concluso.

Tra gli obiettivi del Progetto c’è il miglioramento delle performance organizzative, come la predisposizione del Piano, il supporto alla digitalizzazione e ai servizi alle imprese, tra cui gli Sportelli unici per le attività produttive e l’edilizia, e la costituzione di un Tavolo per il rilancio economico.