Caivano: Mulè (Fi), 'vigliacchi consegnatevi, contro lo Stato avete già perso'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Quanto accaduto questa notte a Caivano, con persone sulle moto che sfrecciavano per le strade sparando con armi pesanti a volto coperto, è stato raccontato, con coraggio, da don Maurizio Patriciello che ha concluso il suo post su Facebook con questa invocazione: 'Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza'. Bene, queste parole segnano la via del non ritorno per chiunque delinque in quel quartiere e per tutti gli altri criminali che sconvolgono la gente perbene". Lo scrive sui suoi profili social il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

"Lo Stato non ha paura di nessuno e non accetta sfide: è al fianco dei bambini, delle donne e degli uomini che ogni giorno vivono onestamente in quei territori – prosegue -. Mi rivolgo dunque a voi vigliacchi che non avete avuto neppure il coraggio di agire a volto scoperto: chiedete scusa agli abitanti del vostro quartiere e andate a consegnarvi alle forze dell’ordine. Avete già perso abbiate un rigurgito di dignità e salvate almeno i vostri cari, Caivano è Italia e lo Stato lo libererà dalla vostra infamia e dalla vostra subcultura". "Forze dell’ordine e maestri sono già lì, altri stanno arrivando", conclude Mulè.