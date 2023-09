Caivano: Rando (Pd) a Salvini, 'la risposta non è il carcere per i 14enni'

Caivano: Rando (Pd) a Salvini, 'la risposta non è il carcere per ...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "La proposta del ministro Salvini di imputare i minori di anni 14 è superficiale, una proposta che aggira il problema ma non lo risolve. E certamente la soluzione non passa attraverso il carcere, la repressione e la politica del pugno duro. E' necessario investire per realizzare politiche educative strutturali, intervenendo sul contesto sociale, sulla grave dispersione scolastica, sulla povertà educativa, su un sistema di consumo che propone a ogni livello modelli di forza, di possesso, di supremazia". Lo dichiara in una nota la senatrice Vincenza Rando, responsabile Legalità, trasparenza e contrasto alle mafie della segreteria nazionale del Partito democratico.

Per lei, "servono assistenti sociali, insegnanti, maestri e maestre, spazi educativi sociali, luoghi culturali. La scuola, per quella che è la sua parte, e la famiglia, sono i principali responsabili di un cammino educativo ma non possono essere i soli". "Chiudere i ragazzi dietro le sbarre senza il bisogno e la necessità di investimenti seri programmatici su politiche sociali, su una città educativa è una scelta destinata al fallimento", conclude Rando.