Caivano: Zinzi (Lega), 'dura condanna a stese, Stato vicino a don Patriciello e cittadini'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Dura condanna nei confronti delle ‘stese’ che, nelle ultime ore, hanno colpito Caivano. Esprimo solidarietà e vicinanza ad una comunità che non sarà mai lasciata sola dallo Stato. Il grido di dolore di don Maurizio Patriciello non resterà lettera morta, perché il governo è dalla sua parte e sarà sempre al fianco dei cittadini onesti e perbene ai quali vogliamo garantire di poter vivere in sicurezza. Con la stretta sulla criminalità minorile prevista dal decreto Caivano e con l’incremento delle forze dell’ordine presenti sul territorio, vogliamo ristabilire regole certe e controllo all’interno di una comunità colpita al cuore della legalità. Nessun passo indietro nei confronti della lotta alla criminalità". Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.