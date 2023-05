Calabria, 4 scosse di terremoto nel corso della notte

Sono state quattro le scosse di terremoto avvertite in Calabria, più precisamente sulla costa crotonese, a partire dalla mezzanotte. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Come informa Calabria Diretta News, solamente quattro giorni fa nella medesima area si sono verificati due terremoti di magnitudo 3 e 3.5. L’evento sismico più potente registrato è stato di magnitudo 2.6 alle 00:54, con un epicentro a nove chilometri da Crotone.

Calabria, 4 scosse di terremoto nel Crotonese

Continua a tremare la terra nel territorio crotonese. Dopo una scossa rilevata nella giornata di lunedì 8 maggio, durante la notte i sismografi dell’Ingv ne hanno registrato altre quattro, seppur di lieve intensità. Da CrotoneOk si legge come le scosse siano avvenute, più precisamente, sulla Costa Ionica Crotonese. il primo evento è stato di magnitudo ML 2.3 alle alle ore 00:38:13; il secondo evento sismico, di magnitudo ML 2.6 è stato registrato alle ore 00:54:10; la terza scossa, di magnitudo ML 2.4 alle ore 01:54:37; la quarta ed ultima, invece, di magnitudo ML 2.1 è stata registrata ore 01:54:37.

Altro sciame sismico in Campania

Un’altra scossa di terremoto si è inoltre registrata in Campania, più precisamente nella zona solfatara di Pozzuoli (Campi Flegrei) alle 04:28. Repubblica precisa che il sisma si è avvertito anche in altre città flegree come nei quartieri occidentali di Napoli: Agnano, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta, ma non solo: anche al Vomero e nel Rione alto del capoluogo campano.