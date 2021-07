Calabria: Boccia, 'Bruni cambierà la storia della regione'

Roma, 22 lug (Adnkronos) – "Amalia Bruni con la sua credibilità e la sua passione ha già stravolto la campagna elettorale. La sua storia di neuroscienziata è nota a tutti, ma oggi i calabresi stanno conoscendo anche la sua passione civica e la sua determinazione nel cambiare la Calabria".

Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, in un’intervista a Radio radicale.

"Amalia Bruni è riuscita a compattare tutto il centrosinistra con i movimenti civici e il M5s. La distinzione netta con la destra sulle priorità è sotto gli occhi di tutti -ha proseguito Boccia-. Sanità pubblica, scuola e ricerca, ambiente e transizione digitale sono i pilastri di una vera rivoluzione sociale e civica rafforzata da una grande battaglia culturale contro il malaffare e le criminalità organizzata.

Dall’altra parte c’è una destra che si detesta, che sta insieme solo per occupare le istituzioni con un’arroganza che si legge ogni giorno dalle dichiarazioni dei candidati che si detestano tra loro".

"Noi andiamo avanti per la strada che porta alla rivoluzione gentile e civile rappresentata da Amalia Bruni. Chi non sostiene Bruni Presidente lavora per la destra. In realtà per le destre", ha spiegato ancora Boccia.