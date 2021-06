Calabria: Letta, 'Ventura può fare grande lavoro, nostri governatori bravi ma tutti uomini'

Roma, 23 giu (Adnkronos) – Sulla questione della parità di genere "i gesti concreti hanno portato a cambiamenti, sono gesti che obbligano a altri gesti. E' stato naturale, quando si è dovuto fare un ragionamento sulla Calabria, con tante difficoltà che ci sono, pensare a una figura di candidata alla presidenza della Regione".

Lo ha detto Enrico Letta al webinar 'Femminile plurale: il PD delle donne e dell'equità'

"Abbiamo 5 presidenti di Regione, tutti bravi, però tutti uomini, non so da quando non avevamo una candidata presidente di regione -ha spiegato ancora Letta-. So che Maria Antonietta Ventura può fare un grande lavoro in Calabria, sappiamo quanto vuol dire un ruolo come quello".