Calabria: Magorno, 'bene Nencini, asse Pd-M5s un danno' (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – "Così come affermato da Nencini, è l'ora che la visione socialista trovi uno sbocco elettorale attraverso la formazione di liste coerenti con questo approccio e dall'alto valore civico. Noi siamo pronti per portare avanti insieme al mondo dei socialisti calabresi un autentico progetto che stimoli le coscienze e rilanci quei valori del socialismo europeo ancora ben saldi nelle nostre comunità politiche", sottolinea ancora l'esponente di Iv.

"Siamo a maggior ragione orgogliosi di inaugurare a Diamante la manifestazione "Murales 40" con la presentazione del libro "Solo" che Nencini dedica a una figura di irripetibile valore civico come quella di Giacomo Matteotti. Sabato sera avremo modo di confrontarci con il senatore toscano sugli insegnamenti di questo nobile padre della storia italiana e trarre anche i doverosi stimoli per un impegno nell'oggi. E per sancire un legame definitivo con la nostra comunità e con i valori dell'antifascismo fondanti della nostra Repubblica, Diamante si arricchirà con un murales dedicato a Matteotti", conclude.