Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Nicola Irto è una persona seria e competente. La sua candidatura a Presidente della Regione è un’occasione preziosa non solo per il PD, ma per tutti i calabresi. Spero che Nicola ci ripensi: la sua sfida, che può passare anche da primarie aperte, è la sfida di tutti coloro che vogliono far vincere il centrosinistra in Calabria.

Per questo credo che vada sostenuta con forza”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.