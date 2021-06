Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in questi due giorni da Boccia in Calabria insieme al commissario regionale Graziano. L’Unità del Pd e del centro sinistra intorno alla candidatura di Nicola Irto è una condizione fondamentale per rafforzare il dialogo con i 5 Stelle e avere una coalizione ampia per vincere e voltare pagina in Calabria".

Così Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito Democratico.