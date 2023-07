Calabria, piromane colto in flagrante grazie a perlustrazione con droni

Roma, 26 lug. (askanews) – Un piromane in motocicletta colto in flagrante e denunciato grazie alla perlustrazione dal cielo effettuata con droni: è successo in Calabria e dell’operazione ha dato notizia il governatore calabrese Roberto Occhiuto, che ha postato il video sui suoi profili Facebook e Twitter, spiegando le modalità dell’operazione “tolleranza zero” in cui sono stati dispiegati 30 droni. Nelle immagini si vede il piromane che, accortosi del drone che lo sta riprendendo, cerca di abbatterlo a sassate.