Calabria, sequestrati 2,700 kg di cocaina nel porto di Gioia Tauro

Due container con 2,734 chilogrammi di cocaina purissima provenienti dall'Ecuador e destinati in Armenia sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro in Calabria: un quantitativo dal valore di oltre 800 milioni di euro

Dall’Ecuador all’Armenia, passando per l’Italia. Sequestrati al porto di Gioia Tauro in Calabria due container contenenti 2.734 kg di cocaina. La droga sequestrata, risultata di qualità purissima e in perfetto stato di conservazione, avrebbe potuto fruttare ai trafficanti un introito di oltre ottocento milioni di euro.

Due box refrigerati lunghi 12 metri

L’operazione è stata seguita e portata a termine dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica e in collaborazione con i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane. Tra migliaia di container in transito, gli investigatori hanno individuati i due box refrigerati, lunghi oltre 12 metri e contenenti 78 tonnellate di banane. Ma non solo, evidentemente. La droga è stata individuata dopo lunghe e complesse operazioni di ricerca, effettuate con l’ausilio di sofisticati scanner in dotazione ad ADM, delle unità cinofile della Guardia di Finanza e del cane antidroga Joel. A permettere di arrivare a questo punto sono stati i controlli incrociati (effettuati mediante le banche dati) e le analisi approfondite sulla documentazione delle società coinvolte nell’operazione, che hanno avvalorato le ipotesi investigative e quindi la necessità di procedere all’ispezione dei due container.

Lo smaltimento della droga

In considerazione del cospicuo quantitativo, più di trenta militari specializzati della Guardia di Finanza si sono occupati delle operazioni di trasporto e di distruzione dei due box.