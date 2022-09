Calabria, terremoto di magnitudo 3. 1 a cinque chilometri da Antonimina

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata a 5 km da Antonimina, in provincia di Reggio Calabria, in Calabria, lunedì 26 settembre.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha fatto tremare la terra in provincia di Reggio Calabria, in Calabria. Il fenomeno sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 15:11:20 di lunedì 26 settembre.

L’epicentro è stato individuato a 5 chilometri da Antonimina e ha avuto una profondità di 17 chilometri.

