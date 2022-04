Calabria, uomo e donna uccisi in auto: lui nel portabagagli, lei alla guida

Un uomo e una donna sono stati uccisi a colpi di pistola nelle campagne della Calabria: le autorità indagano sul movente.

Tragedia in Calabria, nelle campagne di Castrovillari(Cosenza), dove un uomo e una donna sono stati uccisi nella loro auto: il corpo del primo è stato ritrovato nel vano portabagagli della vettura mentre quello della seconda al posto di guida.

Uomo e donna uccisi in Calabria

L’omicidio si sarebbe verificato qualche ora prima del ritrovamento, avvenuto in contrada Giammellona, in una zona isolata, lunedì 4 aprile 2022. Secondo quanto è emerso, la coppia sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco come testimoniano i diversi fori rinvenuti sui loro corpi. L’uomo, 57 anni, era già noto alle forze dell’ordine e aveva subito un attentato in passato mentre la donna, di origini extracomunitarie, era la sua compagna.

Dopo il ritrovamento, sul posto si sono precipitati i Carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Castrovillari nonché il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, e il medico legale. A quest’ultimo è conferito l’incarico di effettuare l’esame esterno dei cadaveri.

Uomo e donna uccisi in Calabria: il movente

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertarne il movente.

Una delle ipotesi è una vendetta maturata negli ambienti della criminalità, non si sa ancora se comune o organizzata.