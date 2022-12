Calabria, violento scontro fra auto e tir, tre feriti

In Calabria nelle ore scorse c’è stato un violento scontro fra un’auto ed un tir che ha fatto tre feriti.

Da quanto si apprende dai media che hanno preso in carico la notizia il sinistro è avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Vibo Valentia. Per la precisione e secondo le indicazioni dell’Anas l’incidente si è verificato “sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” ed il traffico è rimasto temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

Calabria, violento scontro fra auto e tir

Lo scontro c’era stato tra Vibo Valentia e Pizzo, per l’esattezza al chilometro 347,800.

Il personale di tronco aveva avvisato gli automobilisti che “per i soli veicoli leggeri è consigliata l’uscita allo svincolo di Pizzo per chi viaggia in direzione Sud e allo svincolo di Sant’Onofrio/Vibo Valentia per chi viaggia in direzione nord”. Ma cosa è successo? In ordine a cause e dinamiche del sinistro, su cui hanno operato di gli agenti della polizia stradale, sottosezione autostrade, i rilievi sono a verbale.

Impatto su una corsia a doppio senso

Pare comunque che un veicolo con tre persone a bordo abbia urtato il grosso mezzo pesante in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori. Da quell’impatto sono uscite ferite e soccorse dal personale del 118 con la polizia in controllo e ripristino viabilità tre persone delle cui condizioni di salute non sono state rese note notizie certe.