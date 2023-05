Calci alle rose a Sanremo, la Procura di Imperia chiede l'archiviazione per Blanco

Per un ritorno audio negli auricolari difettoso aveva preso furiosamente a calci alle rose a Sanremo, oggi la Procura di Imperia chiede l’archiviazione per Blanco. Il cantante era stato indagato per danneggiamento dopo l’episodio dell’Ariston dello scorso febbraio e il Sostituto Barbara Bresci ha depositato la richiesta di archiviazione nei suoi confronti.

La Procura chiede l’archiviazione per Blanco

Per i requirenti i calcioni alla coreografia montata sul palcoscenico del teatro Ariston all’ultimo Festival di Sanremo non sono configurabili come fatto penalmente rilevante, semmai come sfogo becero. Blanco era stato invitato per presentare il nuovo singolo L’Isola delle rose, solo che mentre si esibiva aveva cominciato a dare in escandescenze, sferrando calci alla composizione floreale. Aveva detto ad un allibito Amedeus: “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare, ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”. Amadeus gli aveva risposto: “Ora ti calmi e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare”. Blanco non ha più cantato ma aveva innescato il caso del mese. Sulle motivazioni della Procura nel chiedere l’archiviazione vige ovviamente il massimo riserbo.

“Amadeus è stato ascoltato dalla Digos”

Anche perché a concederla deve essere eventualmente il Gip che potrebbe anche rifiutarla e disporre un supplemento di indagine. Ha detto il procuratore di Imperia, Alberto Lari: “C’è stata una risposta della Rai, Amadeus è stato ascoltato dalla Digos di Milano e sulla base delle giustificazioni fornite, riteniamo che il fatto si possa archiviare”.