Calciatori arrestati in Iran dopo una festa a base di alcol

Alcuni calciatori sono stati arrestati in Iran dopo una festa a base di alcol.

Da quanto si apprende il fermo di polizia è avvenuto nel corso di un evento privato a Damavand, nei pressi della capitale Teheran. In arresto ci sono finiti dei calciatori in attività e alcuni ex calciatori di una delle squadre di spicco di Teheran. Il blitz è scattato vicino alla capitale dell’Iran contro persone accusate di aver partecipato a una festa privata di Capodanno con uomini e donne.

Calciatori arrestati in Iran dopo una festa

A dare menzione del fatto è stata l’agenzia iraniana Tasnim aggiungendo che “alcuni di questi erano in uno stato anomalo a causa del consumo di alcol“. Secondo i lanci dei media la polizia è intervenuta dopo la “solita” segnalazione dei vicini. Dalla Rivoluzione islamica del 1979, in Iran è vietato partecipare a feste miste, con uomini e donne, e soprattutto bere alcolici.

Cosa prevede la legge in Iran sull’alcol

Questo perché la legge iraniana vieta il consumo e la vendita di alcolici.

Da questo punto di vista il sistema giudiziario della repubblica islamica considera le feste notturne come un esempio di “anormalità e corruzione sociale”. Ecco che dunque è scattata la repressione per quella festa.