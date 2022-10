Calcinato, il funerale di Andrea Roberti: 16enne morto durante la gara di motocross

Si sono svolti oggi i funerali del giovane Andrea Roberti, il 16enne che era morto qualche giorno fa durante una gara di motocross

La sua più grande passione si è trasformata in una tragedia, Andrea Roberti era rimasto coinvolto in un incidente durante una gara di motocross a Rezzato svolta la scorsa domenica. Il giovane è andato in arresto cardio-circolatorio e, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, non è riuscito a salvarsi, morendo poco dopo.

Nella giornata di oggi, 5 ottobre, si sono svolti i funerali del ragazzo alle ore 15 e 30 nella parrocchia del Sacro Cuore di Ponte San Marco. Presenti, ovviamente, tutti i suoi famigliari e tantissimi amici del ragazzo, ammutoliti ed ancora sotto shock per quanto accaduto. Un momento davvero commovente è stato al termine della cerimonia, dove ognuno dei presenti si è avvicinato alla bara per accarezzarla, come a voler dare l’ultimo personale saluto ad Andrea.

Le parole di Don Michele Tognazzi

Il prete che ha tenuto la Messa, Don Michele Tognazzi, ha pronunciato queste parole durante l’omelia: “Vedo incredulità e smarrimento nei vostri occhi, la morte inaccettabile di Andrea ci costringe a riconsiderare tutto. Lui era bellezza, autenticità e purezza nel suo sorriso. Il dolore dei genitori non è comprensibile, per loro il conforto nei gesti silenziosi e rispettosi di grande affetto e sostegno.”