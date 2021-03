Calcio: 1' di silenzio e Italia in campo con lutto al braccio per 5 ex azzurri

Parma, 25 mar. – (Adnkronos) – L'Italia è scesa in campo con il lutto al braccio ed è stato osservato un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio allo stadio 'Tardini' di Parma del match contro l'Irlanda del Nord, valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 in memoria di cinque ex azzurri scomparsi nell’ultimo anno: Pietro Anastasi, Pierino Prati, Mario Corso, Mauro Bellugi e Paolo Rossi.

Durante il minuto di raccoglimento sui maxi schermi dello stadio sono state proiettate alcuni immagini dei 5 calciatori. Lo speaker del 'Tardini' ha ricordato anche il 19enne Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera, scomparso ieri in un incidente stradale.