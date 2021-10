Bodo, 21 ott. – (Adnkronos) – Il clamoroso 6-1 subito dalla Roma contro il Bodo Glimt non è andato giù ai tifosi giallorossi presenti allo stadio e volati in massa, a sorpresa, per seguire una partita giocata a più 3.000 km dalla Capitale.

Al termine della disfatta, i circa 400 tifosi che hanno raggiunto Bodo hanno contestato i giocatori. Il capitano Lorenzo Pellegrini e i compagni sono così andati sotto la curva a scusarsi per la prestazione negativa.