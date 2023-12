Calcio: 70 anni fa Italia-Cecoslovacchia, la prima partita degli azzurri trasmessa dalla Rai

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - Settant'anni fa, il 13 dicembre 1953, iniziava una nuova era per la Nazionale. Italia-Cecoslovacchia, partita valida per la Coppa Internazionale e giocata allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova davanti a oltre 70mila spettatori, fu infatti la prima a esse...

Roma, 13 dic. – (Adnkronos) – Settant'anni fa, il 13 dicembre 1953, iniziava una nuova era per la Nazionale. Italia-Cecoslovacchia, partita valida per la Coppa Internazionale e giocata allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova davanti a oltre 70mila spettatori, fu infatti la prima a essere trasmessa in diretta sulle reti Rai. Sette ripetitori dislocati in diverse zone del Centro e del Nord Italia permisero una copertura di circa il 36% della popolazione italiana. La Rai, che avrebbe iniziato ufficialmente le sue trasmissioni il 3 gennaio 1954, decise di mandare in onda il secondo tempo della partita, collegandosi alla fine dell'intervallo e affidandosi alla telecronaca di Carlo Bacarelli e Vittorio Veltroni.

Il filmato del secondo tempo, come annunciato dal giornalista Claudio Ansaldo che si occupò della cronaca della partita per La Domenica Sportiva, fu "cinematografato" dagli operatori Rai da uno schermo televisivo durante la ripresa diretta dell'incontro. Si tratta della più antica registrazione fatta dal televisore con l'unica tecnica disponibile all'epoca, detta vidigrafo o cinescopio, a risultare conservata negli archivi Rai. E la prima, storica, diretta Rai di una partita dell'Italia portò fortuna alla Nazionale, che vinse 3-0 grazie alle reti di Sergio Cervato, Eduardo Ricagni e al rigore di Egisto Pandolfini.