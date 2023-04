Calcio: Abete, ‘Euro 2032? Uefa interessata a crescita stadi Italia, serve impegno importante'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - “Euro 2032? Noi abbiamo un appuntamento a cui la Federazione e il presidente Gravina tiene in maniera particolare. Lo stesso Gravina ieri ha rappresentato quanti fossero stati gli stadi fatti in Europa negli ultimi anni e quale fosse stato il contributo dell’It...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Euro 2032? Noi abbiamo un appuntamento a cui la Federazione e il presidente Gravina tiene in maniera particolare. Lo stesso Gravina ieri ha rappresentato quanti fossero stati gli stadi fatti in Europa negli ultimi anni e quale fosse stato il contributo dell’Italia, abbastanza limitato. E’ chiaro che è un’area fondamentale ma è altrettanto vero che insieme allo sforzo di politica sportiva, per portare avanti una candidatura, dato che la Uefa è molto attenta anche ai contenuti sostanziali oltre che ai sistemi relazionali, bisogna portare delle assunzioni di impegno importanti”. Lo ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ed ex vicepresidente Uefa, a margine del rinnovo della partnership con Macron, parlando della candidatura italiana per ospitare Euro 2032.

“Penso che non c’è stata la possibilità di avere, in recenti occasioni, l’aggiudicazione della candidatura, anche in relazione al fatto che c’è sempre stata una preoccupazione a livello internazionale che non c’era un sostegno di risorse garantite che potesse dare poi certezza a quelle che sono le situazioni di investimento negli stadi. E’ chiaro che anche alla Uefa può essere di grande interesse la crescita degli stadi italiani, interessa a noi in primis, ma interessa anche alla Uefa, se è vero come è vero, che per nostra capacità siamo comunque riusciti, in questa stagione sportiva, fino adesso ad avere risultati di grande soddisfazione a livello di società”, ha aggiunto Abete.