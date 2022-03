Calcio: Abete, 'limite mandati? Legittimamente eletto, penso rappresentare Lnd in Consiglio Figc'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Limite dei mandati? Non replicare non significa di condividere. Non sono persona abituata ad essere comunicazionalmente ossessiva, preferisco fare il mio lavoro ed essere valutato. Penso di poter rappresentare la Lnd in consiglio federale al di là di quello che dicono comuni amici che sono nati nello stesso mio anno.

Se questa è l'occasione per fare una valutazione ben venga. Penso di poter rappresentare la Lega Dilettanti in quanto sono stato eletto legittimamente presidente della Lnd, ho diritto di partecipare. Se ci saranno problematiche saranno affrontate nei modi e nelle forme che chiariscono lo scenario di riferimento. E' l'occasione di fare chiarezza". Lo ha detto il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, sulla problematica relativa al numero dei mandati che non gli consente di votare in Consiglio federale.