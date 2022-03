Calcio, Abete: presidente LND è un’assunzione di responsabilità

Roma, 21 mar. (askanews) – “Una grande soddisfazione, ma soprattutto un grande impegno perché ovviamente questo mandato che mi è stato affidato significa per me assunzione di responsabilità nel rappresentare un grande mondo come quello del calcio dilettantistico in Italia”. Lo ha detto Giancarlo Abete, eletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti all’Assemblea elettiva straordinaria della LND.

“Quindi, ovviamente, ringrazio i delegati e ringrazio i Comitati regionali: cerchiamo, cercheremo tutti quanti insieme di fare un lavoro positivo per il calcio italiano a livello dilettantistico sapendo che questo mondo – il mondo dilettantistico e giovanile – è un mondo di valori e quindi è un mondo che consente ai giovani di praticare sport.

Quindi va salvaguardato, valorizzato e stimolato a crescere”.