Calcio: Abodi a Dureghello, 'farò la mia parte su cori antisemiti allo stadio'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il Rispetto è dovuto e non è negoziabile!". Questa la risposta via twitter del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, alla presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che sui social aveva denunciato cori antisemiti dei tifosi della Lazio, durante il derby di ieri contro la Roma, ed aveva anche postato una foto di un sostenitore biancoceleste in tribuna che indossava una maglia della sua squadra con la scritta 'Hitlerson' e il numero 88.